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Eskişehir'de Polisten Hırsızlık ve Dolandırıcılık Uyarısı

Eskişehir'de Polisten Hırsızlık ve Dolandırıcılık Uyarısı
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Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik ekipleri, Ağustos ayı boyunca vatandaşların yoğun olduğu alanlarda düzenledikleri bilgilendirme faaliyetleriyle evden hırsızlık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılarda bulundu. Ekipler, kapıların mutlaka kilitlenmesi gerektiğini ve kamu görevlilerinin para veya ziynet eşyası talep etmeyeceğini hatırlattı.

Eskişehir'de, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayı boyunca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda düzenlediği bilgilendirme faaliyetleriyle evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, önleyici polislik hizmetleri kapsamında vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Ağustos ayı boyunca il genelinde semt pazarları, apartmanlar, siteler, cami dernekleri ve umuma açık alanlarda kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Saha çalışmalarında özellikle evden hırsızlık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık vakalarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Ekipler, vatandaşlara evden çıkarken kapıların mutlaka en az bir kez kilitlenmesi gerektiğini hatırlatırken, hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan para veya ziynet eşyası talep etmeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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