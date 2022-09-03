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Polislerden Can'a sürpriz

3. Sayfa Haberleri

Polislerden Can'a sürpriz

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri polise karşı ilgisi ve hayranlığı olan fiziksel engelli çocuğu evinde ziyaret ederek sürpriz yaptılar.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri polise karşı ilgisi ve hayranlığı olan fiziksel engelli çocuğu evinde ziyaret ederek sürpriz yaptılar.

Kavakyolu semtine oturan, polise karşı ilgisi ve hayranlığı olan Can Ahmet Seçkin'i polisler evinde ziyaret ederek Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekip aracıyla evinden alınarak Özel Harekat Şube Müdürlüğü ziyaret edildi.

Can Ahmet ve polisler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde eğlenceli vakit geçirerek, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait kirpi ve ejder araçlarına bindirildi. Ailesi ile birlikte Can Ahmet'e çeşitli ikramlarda bulunularak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan hediyeler takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Can Ahmet 3. Sayfa Haberler

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