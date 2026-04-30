Polisle yaşlı çift arasında dikkat çeken diyalog: Dakikalarca dil döken çiftin kim olduğu ortaya çıktı

Kırıkkale'de kaza sonrası olay yerine gelerek polise dakikalarca dil döken yaşlı çiftin, kaçan sürücünün anne ve babası olduğu öğrenildi. Kazayı üstlenen baba, "Korktum, panik yaptım" diyerek polisi ikna etmeye çalışırken, anne de "Madem siz bize inanmıyorsunuz, biz de araç sahibinin kim olduğunu söylemiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AEP 662 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, araçta yaptıkları incelemede alkol şişeleriyle karşılaştı. Otomobilin sürücüsünün ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Kazadan bir süre sonra olay yerine gelen yaşlı çift, aracı kendilerinin kullandığını öne sürdü. Kaçan sürücünün anne ve babası olduğu öğrenilen çift, dakikalarca polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı.

Aracı kendisinin kullandığını iddia eden baba, panik yaptığı için olay yerinden ayrıldığını söyledi. Kaçan sürücünün babası, "Vallahi ben sürüyordum arabayı. Tansiyonum yükseldi. Arabanın anahtarı da bende. Beni araçtan başkaları çıkarttı. Korktum, panik yaptım. Beni başkaları eve götürdü, hanımı aldım geldim" diyerek kendini savundu.

Polis ekipleri, araçta bulunan alkol şişeleriyle ilgili de çifte soru yöneltti. Baba, alkol şişelerinin araca daha önce konulmuş olabileceğini öne sürdü. Anne ve babanın beyanları ekipleri ikna etmezken, kazayı yaptığını iddia eden babanın üzerinde belirgin yara izine rastlanmaması da şüpheleri artırdı.

Polis ekiplerinin araç sahibinin ismini sorması üzerine anne, "Siz bize inanmıyorsunuz, biz de size söylemiyoruz" diye karşılık vermesi dikkat çekti.

Bu sırada fenalaşan anne için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şarampole devrilen otomobil, yapılan incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri, kazanın gerçek sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı. - KIRIKKALE

