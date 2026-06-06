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Polisin dur ihtarına uymadı, araçlara çarpınca yakalandı

Polisin dur ihtarına uymadı, araçlara çarpınca yakalandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kaçarken araçlara çarptıktan sonra gözaltına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, araçlara çarpınca yakalandı.

Olay, Akçakoca ilçesi Çuhallı Çarşısı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikleti ile ilerleyen bir kişi yolda zikzaklar çizerek ilerleyince polis ekipleri dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan şahıs kaçmaya çalışırken araçlara çarptı ve motosikletinden düştü. Yaya olarak yoluna devam eden şahsı durduran polisler işlem yapacaklarını söylediler. Polislerin işlem yapmasına karşı çıkan şahıs ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra olay yerine gelen takviye ekipler yardımı ile gözaltına alınan şahıs, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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