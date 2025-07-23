Polisin Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Polisin Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, ehliyetsiz motosiklet süren bir kişi polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden idari para cezası uygulandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede görev yapan Motorize Yunus Timleri, şüphe üzerine durdurmak istedikleri bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, ihtara uymayarak kaçtı. Kaçış sırasında bir iş yeri önündeki kaldırıma çarparak motosikleti devrilen sürücü, bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Yunus polislerinin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalanan şahıs, olay yerine geri getirildi. Trafik ekiplerinin de müdahalesiyle, sürücüye çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı. Motosiklete el konulurken, şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esnaf, polislere ve şüpheliye su ikram etti

Sıcak havanın etkili olduğu kentte, yaşananları izleyen esnaf Osman Güneş, terleyen polis ekiplerine ve kelepçeli şüpheliye su ikram etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Güneş'in zanlıya elleriyle su içirdiği anlar yer aldı.

Esnaf o anları anlattı

Olayı anlatan Osman Güneş, "Polis ekiplerini ve kaçan şüpheliyi kan ter içinde görünce su ikram ettim. Şüphelinin elleri arkadan kelepçeliydi, ellerimle su içirdim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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