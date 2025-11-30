Haberler

Polise Saldıran Üç Şüpheli Kavga İhbarında Yakalandı

Polise Saldıran Üç Şüpheli Kavga İhbarında Yakalandı
Güncelleme:
İzmir Bayraklı'da kavga ihbarına müdahale eden polise saldıran üç kişi, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Şüphelilerden birinin arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kavga ihbarına müdahale eden polis ekibine saldırarak ekip otosunun camını kıran 3 şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Olay, dün akşam Tepekule Mahallesi 2084/8 Sokak'ta meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine adrese geçen ekipler, darbedilen M.K.'yi şikayetçi olması üzerine ekip aracına aldı. Bu sırada diğer üç kişi O.D., Y.D. ve F.S., M.K.'yi polis aracından çıkarmaya çalışarak ekiplere direndi. Şüphelilerden Y.D., polis aracına tekme atarak arka bagaj camını kırdı. Polis müdahale etmek isteyince, 3 şüpheli görevlilere mukavemet gösterdi. Ekipler biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirirken, takviye kuvvetlerin gelmesiyle 3 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada Y.D.'nin 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR



