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Emniyet Personeline İntihar Farkındalık ve Kriz Yönetimi Seminerleri

Emniyet Personeline İntihar Farkındalık ve Kriz Yönetimi Seminerleri
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İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un talimatıyla; başta birim amirleri olmak üzere Müdürlük kadrosunda görevli personele yönelik "İntihar Farkındalık Semineri" ile "Kriz Yönetimi ve Liderlik Semineri" düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un talimatıyla; başta birim amirleri olmak üzere Müdürlük kadrosunda görevli personele yönelik "İntihar Farkındalık Semineri" ile "Kriz Yönetimi ve Liderlik Semineri" düzenlendi.

Seminerlerde; personelin konuya ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması, görev süreçlerinde karşılaşabilecekleri risk ve kriz durumlarına yönelik bilinçlerinin geliştirilmesi ve etkin kriz yönetimi becerilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Bülbül'ün de katılım sağladığı seminerle ile ilgili yapılan paylaşımda, "Değerli katkıları ve emeklerinden dolayı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, Prof. Dr. Salih Börteçine Avcı, Prof. Dr. Mevlüt Özben ve Doç. Dr. Meltem Oral'a teşekkür edilerek plaket takdim edildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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