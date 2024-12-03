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Polise bıçak çeken şahıs IŞİD üyesi çıktı

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Bahçelievler'de polise bıçak çeken ve terör örgütü IŞİD üyesi olduğu tespit edilen şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şahısın elinde bulunan poşette çeşitli tehlikeli materyaller ele geçirildi.

İstanbul Bahçelievler Şirinevler'de bölgede devriye gezen polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir şahısın durumundan şüphelendi. Elinde bir poşet taşıyan şahsı durdurmak isteyen polis, harekete geçti. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıs,kendisini kovalayan polise bıçak çekti.

BACAĞINDAN VURARAK ETKİSİZ HALE GELDİ

Polis, şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri şahsın taşıdığı poşette incelemelerde bulunurken; yapılan inceleme sonucunda çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyüm folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak ele geçirildi.

IŞİD ÜYESİ ÇIKTI

E.C.olduğu tespit edilen şahısın adli makamlarca hakkında akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınması kararı verildiği tespit edildi. Öte yandan şahsı terör örgütü IŞİD üyeliğinden aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Polise bıçak çeken şahıs IŞİD üyesi çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLouis Tay:

Beslemeye devam edin ..bu caniler nasılsa saldıracak köpek gibi

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