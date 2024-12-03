Polise bıçak çeken şahıs IŞİD üyesi çıktı

İstanbul Bahçelievler Şirinevler'de bölgede devriye gezen polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir şahısın durumundan şüphelendi. Elinde bir poşet taşıyan şahsı durdurmak isteyen polis, harekete geçti. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıs,kendisini kovalayan polise bıçak çekti.

BACAĞINDAN VURARAK ETKİSİZ HALE GELDİ

Polis, şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri şahsın taşıdığı poşette incelemelerde bulunurken; yapılan inceleme sonucunda çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyüm folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak ele geçirildi.

IŞİD ÜYESİ ÇIKTI

E.C.olduğu tespit edilen şahısın adli makamlarca hakkında akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınması kararı verildiği tespit edildi. Öte yandan şahsı terör örgütü IŞİD üyeliğinden aranmasının bulunduğu öğrenildi.