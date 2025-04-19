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Polis şüphe üzerine durdurdu: 238 gram esrar ele geçirildi

Polis şüphe üzerine durdurdu: 238 gram esrar ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta esrar maddesi ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta esrar maddesi ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadeleye devam ediyor. Kazımiye Mahallesi Bahçelievler mevkiinde devriye gezen Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. A.A.'nın kullandığı araçta satışa hazır halde paketlenmiş 238 gram esrar maddesi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 180 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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