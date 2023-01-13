Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis operasyonunda 11 parça tarihi eser ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Polis operasyonunda 11 parça tarihi eser ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde polis tarafından bir adrese düzenlen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 parça obje ele geçirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde polis tarafından bir adrese düzenlen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 parça obje ele geçirildi.

Yeşilyurt ilçesinde bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler tarafından 11 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 2 adet topuzlu kantar ile tarihi eser aramada kullanılan 2 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ikamet sahibine 2863 SKM'den yasal işlem yapıldığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title