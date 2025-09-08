Polis merkezi saldırısıyla bağlantılı İranlı zanlı İstanbul'da yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Saldırganla bağlantılı olduğu belirlenen İran vatandaşı zanlı, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gözaltı daha gerçekleştirildi. Balçova'daki saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi (32), İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında daha önce saldırganın babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı da gözaltına alınmıştı. Nooriborojerdi'nin yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Cenaze törenleri yarın

Öte yandan meydana gelen saldırıda şehit düşen polisler için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camiinde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliğine, Şehit Polis Memuru Hasan Akın'ın naaşı ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığına defnedilecek. - İZMİR