CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Kayyum atanan ilçeyi karıştıran iddia! Jet yalanlama geldi

Polis Merkezi'nde Kafa Atan Şahıs Tutuklandı

Polis Merkezi'nde Kafa Atan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde, şikayet için gittiği polis merkezinde tartıştığı polise kafa atan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da şikayet için gittiği polis merkezinde tartıştığı polise kafa atan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Irmak Polis Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.(40), ev sahibini şikayet için gittiği polis merkezinde polisler ile tartıştı. 'Polis memuruna kafa attığı' iddia edilen E.K. "görevli memura görevi yaptırmamak için direnme" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title