Kastamonu'da Şehit Polis Memuruna Operasyon: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kastamonu'da 1 polis memurunu şehit eden, 1 polis memurunu da yaralayıp annesini ekisiz hale getirilen şahsa yönelik düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Olay, saat 9.30 sıralarında İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı ve firari olduğu öğrenilen İsmail Bayam (32) adlı şahsın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu bilgisine ulaşan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan, olayın yaşandığı binaya gitti. Polis memurlarını gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Şahsın kurşunlarının isabet etmesi neticesinde polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Daha sonra kendisini eve kitleyen İsmail Bayan, annesi S.B.'yi (52) rehin aldı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince saldırgan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. (52) ise başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından evde incelemelerde bulunuldu. İncelemelerin ardından İsmail Bayam'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili operasyon sürerken şahsın Özel Harekat Polisi tarafından etkisiz hale getirildiği operasyon anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan saldırgan şahsın silahından çıkan kurşunların ise bir otomobile ve binaya isabet ettiği görüldü. - KASTAMONU