Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Şehit Polis Memuruna Operasyon: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bir polis memurunu şehit eden ve annesini rehin alan şahsa yönelik düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Operasyon sonucunda şahıs etkisiz hale getirilirken, annesi sağ olarak kurtarıldı. Şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Kastamonu'da 1 polis memurunu şehit eden, 1 polis memurunu da yaralayıp annesini ekisiz hale getirilen şahsa yönelik düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Olay, saat 9.30 sıralarında İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı ve firari olduğu öğrenilen İsmail Bayam (32) adlı şahsın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu bilgisine ulaşan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan, olayın yaşandığı binaya gitti. Polis memurlarını gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Şahsın kurşunlarının isabet etmesi neticesinde polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Daha sonra kendisini eve kitleyen İsmail Bayan, annesi S.B.'yi (52) rehin aldı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince saldırgan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. (52) ise başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından evde incelemelerde bulunuldu. İncelemelerin ardından İsmail Bayam'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili operasyon sürerken şahsın Özel Harekat Polisi tarafından etkisiz hale getirildiği operasyon anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan saldırgan şahsın silahından çıkan kurşunların ise bir otomobile ve binaya isabet ettiği görüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kastamonu 3.Sayfa Haberler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
title