Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Katil Şüphelisi Tutuklandı

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Polis memuru Şeyda Yılmaz, İstanbul Ümraniye'de görevi başında silahlı saldırıda şehit düşmüştü. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Yunus Emre Geçti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan ve firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aranan şahıs 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti Ihlamurkuyu Mahallesi'nde polis tarafından yakalanmak istendi. Yakalama sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27), şüpheliye karşılık verdi ancak açılan ateşte ağır yaralandı. Şüpheli Yunus Emre Geçti annesi P.G. ve polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de olayda yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çöp poşeti giydirildi, Hayvan Durum İzleme aracına bindirildi

Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Tutuklandı

Şüpheli Yunus Emre Geçti, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 1.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin "Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.