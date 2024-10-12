Polis memurunu şehit eden cani, cezaevine nakledildi
İstanbul Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan şüpheliyi yakalamaya çalışırken şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısı, Metris Cezaevinden Erzincan'daki cezaevine nakledildi.
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden katil zanlısı, Metris Cezaevinden Erzincan'daki cezaevine nakledildi.Ümraniye'de 23 Eylül tarihinde 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre Geçti'yi yakalama çalışmaları sırasında 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Katil zanlısı Yunus Emre Geçti, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu. Katil zanlısı Geçti, Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi.