Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis memuru kazada yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Polis memuru kazada yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.

Edinile bilgilere göre kaza, Kayseri-Pınarbaşı yolu Oluktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.A. 58 HK 707 plakalı otomobiliyle memleketi Tokat'a giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada polis memuru yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan polis memuru Şarkışla itfaiyesi ekiplerince çıkartıldı. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şarkışla Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title