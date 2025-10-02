Haberler

Polis Memuru Eser Atarcık, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da evinde kalp krizi geçiren 45 yaşındaki polis memuru Eser Atarcık, düzenlenen törenle memleketi Yumurtalık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Törene meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Adana'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki polis memuru, düzenlenen törenle memleketi Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 1 çocuk babası polis memuru Eser Atarcık (45), evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Atarcık için bugün Asri Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene, meslektaşlarının yanı sıra ailesi ve yakınları da katıldı.

Duaların ardından Atarcık'ın cenazesi, memleketi Yumurtalık ilçesine bağlı Göbeören Mahallesi'nde toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum

İşte dünyanın gözünü diktiği yerde son durum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Depreme canlı yayında böyle yakalandılar: Allah'ım korusun

Depreme canlı yayında böyle yakalandılar: Allah'ım korusun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.