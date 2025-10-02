Polis Memuru Eser Atarcık, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Adana'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki polis memuru, düzenlenen törenle memleketi Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 1 çocuk babası polis memuru Eser Atarcık (45), evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Atarcık için bugün Asri Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene, meslektaşlarının yanı sıra ailesi ve yakınları da katıldı.

Duaların ardından Atarcık'ın cenazesi, memleketi Yumurtalık ilçesine bağlı Göbeören Mahallesi'nde toprağa verildi. - ADANA