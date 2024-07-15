Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Korteji Düzenlendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kortej düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından konvoy düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü binası önünden başlayan konvoyda bulunan araçlar, Türk bayrakları ve 15 Temmuz'da şehit düşenlerin fotoğraflarıyla donatıldı. Siren çalarak kent merkezinde dolaşan konvoydaki araçlara vatandaşlar da ilgi gösterdi. Polislerin konvoyuna jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin araçları da eşlik etti. - ANTALYA