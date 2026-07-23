Polisten gençlere kritik uyarı 'Hesaplarınızı kimseye kiralamayın'

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri banka ve sosyal medya hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması konusunda uyardı. Polis, kolay para kazanma vaadiyle yapılan ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlere yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında banka ve sosyal medya hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının doğurabileceği risklere dikkat çekti. Gençlerle bir araya gelen polis ekipleri, özellikle kolay para kazanma vaadiyle yapılan hesap kiralama tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları bilgilendirmede, öğrencilerin zaman zaman maddi kazanç elde etmek amacıyla banka veya sosyal medya hesaplarını başkalarına kullandırabildiğini ifade ederek şu uyarılarda bulundu: "Öğrencilerin hesaplarını kullandırma durumu olabiliyor. Gençler para kazanmak için bazen hesaplarını başka kişilere verebiliyor. Sosyal medya hesaplarına takipçi satımı gibi ilanlara kanılmaması gerekiyor. Sizlere bu konularda uyarılarda bulunmak istiyoruz. Kesinlikle bu şekilde başka kişilere hesaplarınızı kiralamayın. Bazı kişiler banka hesaplarını kiralıyor. Bu kişiler için ciddi sorunlar olabiliyor. Sizler bu hesapları kesinlikle kiralamayın. O kişilerin niyetleri iyi olamayabiliyor. Terör örgütü ile bağlantılı olabiliyorlar. Bunlara dikkat etmenizi istiyoruz. Sosyal medya kullanıyorsanız da sosyal medyadaki ilanlara hemen kanmamanızı öneriyoruz."

Polis ekipleri, banka ve sosyal medya hesaplarının yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların kimlik ve hesap bilgilerini hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle sosyal medya üzerinden "kolay para kazanma", "hesap kiralama" ve benzeri vaatlerle yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı