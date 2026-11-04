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Polis ekiplerine saldırgan tavır sergileyen şahıs Maltepe'de gözaltına alındı

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Maltepe'de dün, bir kişinin hayatından endişe edildiği ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine saldırgan tavırlar sergileyen şahıs gözaltına alındı. Eşi herhangi bir şikayette bulunmazken, gözaltına alınan şahıs bugün adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir kişinin hayatından endişe edildiği ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine saldırgan tavırlar sergileyen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişinin hayatından endişe edildiğine yönelik ihbar üzerine adrese gitti. Bazı sosyal medya platformlarında da yer alan görüntülerde adrese gelen görevlilere kapıyı açan şahıs polislere karşı saldırgan tavırlar sergilerken, arka tarafta bulunan eşinin ise çeşitli el hareketleriyle polisin dikkatini çekmeye çalıştığı görüldü. Kadınla eşinden ayrı bir noktada görüşen polis ekipleri, herhangi bir şikayetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığını sordu. Eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini ancak herhangi bir şikayetinin bulunmadığını belirten kadın, yapılan bilgilendirmelerin ardından tekrar sorulmasına rağmen şikayetçi olmadığını ifade etti. Olayla ilgili devam eden çalışmalarda saldırgan tavırlar sergileyen adana gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde çift arasında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı, kadının geçmişte ihbarlarda bulunduğu ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği anlaşıldı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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