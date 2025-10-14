Haberler

Polis Ekipleri, Çankırı'da Kadınlara KADES ve UYUMA Projelerini Tanıttı

Polis Ekipleri, Çankırı'da Kadınlara KADES ve UYUMA Projelerini Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kadın kursiyerlere KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgi verdi ve güvenlik konusunda uyarılarda bulundu.

Çankırı'da polis ekipleri, kadınlara KADES ve UYUMA projesi hakkında bilgiler verdi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kadın kursiyerlere, KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kadınlara, uyarılarda bulunan ekipler, şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemine de dikkat çekti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
Trump'tan İngiltere Başbakan'ına soğuk duş: Gel konuş dedi, sonra umursamadı

Trump'tan İngiltere Başbakanı'na sahnede büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.