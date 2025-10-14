Polis Ekipleri, Çankırı'da Kadınlara KADES ve UYUMA Projelerini Tanıttı

Çankırı'da polis ekipleri, kadınlara KADES ve UYUMA projesi hakkında bilgiler verdi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kadın kursiyerlere, KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kadınlara, uyarılarda bulunan ekipler, şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemine de dikkat çekti. - ÇANKIRI