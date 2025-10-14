Polis Ekipleri, Çankırı'da Kadınlara KADES ve UYUMA Projelerini Tanıttı
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kadın kursiyerlere, KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kadınlara, uyarılarda bulunan ekipler, şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemine de dikkat çekti. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa