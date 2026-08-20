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Afyonkarahisar'da Polis Denetiminde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Polis Denetiminde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen denetimde uygulama noktasında durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimde uygulama noktasında durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu 2 otomobilde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 177 gram ve 5 gram olmak üzere toplam 182 gram uyuşturucu madde ile 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili S.F., Y.Y., M.Ş. ve Y.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ş. ve Y.A., "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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