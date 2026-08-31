Polis bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultandağı ilçesinde önceden belirlenen bir adrese yapılan baskında arama yapıldı.

Aramada bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı