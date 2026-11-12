Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Polis Beyoğlu Sütlüce'de kötü koku ihbarı üzerine halıya sarılı erkek cesedi buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis Beyoğlu Sütlüce'de kötü koku ihbarı üzerine halıya sarılı erkek cesedi buldu Haber Videosunu İzle
Polis Beyoğlu Sütlüce'de kötü koku ihbarı üzerine halıya sarılı erkek cesedi buldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu Sütlüce'de bir binadan gelen kötü koku üzerine vatandaşların polisi aradığı iddia edildi. İhbar üzerine binaya gelen ekipler, Sütlücü Mahallesi Bekçi Sokak'taki evde halıya sarılı erkek cesedi buldu; incelemeler sürüyor.

Beyoğlu Sütlüce'de bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Olay, Sütlücü Mahallesi Bekçi Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binadan kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine binaya gelen ekipler, kokunun geldiği eve girince halıya sarılı erkek cesedi buldu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

"Ceset kokusundan polisi aramışlar, ceset bulunmuş"

Murat Bayatlı isimli vatandaş, "Sabah namazına kaldık. Burada bir kaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orda bulunmuş. Ceset olduğu ortaya çıkmış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

Bir zamanlar Haaland'ı eleyip gol kralı olmuştu! Şimdi bakın nerede
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu

Müge Anlı'da aranıyordu! Cesedi defalarca bakılan yerde bulundu
ABD tarihinde bir ilk! Müslüman senatör Kur'an üzerine yemin edecek

ABD tarihine geçecek! Çarpıcı Kur'an detayı
34 yıllık dev tekstil firması konkordato ilan etti

34 yıllık Türk markası konkordato ilan etti
23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam54

23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam
ABD Savunma Bakanı Hegseth'e nöbetçi askerden sert uyarı: Saygılı olun20

Kahkahalar atan bakana askerden tarihi ayar
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! Türkiye'ye böyle getirildi
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj18

Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj