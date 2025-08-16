Polis, Asker ve Savcı Diyerek Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 75 yaşındaki bir kadını telefonla arayarak polis, asker ve savcı olarak kendilerini tanıtan 3 şüpheli, 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını aldıktan sonra polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Muratlı'da yaşayan 75 yaşındaki N.D. isimli vatandaşı hedef alan şüpheliler, yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak mağduriyet oluşturdu. Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının korunması için gece gündüz çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ