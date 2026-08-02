POLHANE Projesi kapsamında vatandaşlara bilgilendirme

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2026 Yılı POLHANE" projesi kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada, Aile İçi Şiddet, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar, Bağımlılık ve Dolandırıcılık konularında vatandaşlara önemli bilgiler aktarıldı.

Vatandaşların söz konusu tehditlere karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı çalışmada, özellikle dolandırıcılık yöntemleri, yasa dışı bahis ve sanal kumarın oluşturabileceği riskler ile bağımlılıkla mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Yetkililer, vatandaşların karşılaşabilecekleri şüpheli durumlarda dikkatli olmaları ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerinden destek almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı