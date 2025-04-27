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Polatlı'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı: 3 Kişi Kurtarıldı

Polatlı'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı: 3 Kişi Kurtarıldı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alarak kısa sürede alev topuna döndü. Araçtaki 3 kişi son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polatlı'da seyir halindeki otomobil alev aldı: 3 kişi son anda kurtuldu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Araç kısa sürede alev topuna dönerken, içinde bulunan 3 kişi son anda kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi Bıyıktay Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cadde üzerinde yoğun trafikte ilerleyen araç bir anda motor kısmından dumanlar çıkararak yanmaya başladı. Alevlerin hızla tüm aracı sardığı olayda, panik yaşayan sürücü ve yanındaki iki yolcu kısa sürede otomobilden çıkarak canlarını kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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