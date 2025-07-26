Polatlı'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Polatlı'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ağaçlık alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın hızla büyüyerek ağaçlık alana ulaşmak üzereyken kontrol altına alındı.

Olay, Polatlı Beştepe Höyüğü'nde saat 19.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın ağaçlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı

Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.