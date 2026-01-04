Haberler

Polatlı'daki taciz iddiaları asılsız çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddialarının gerçek dışı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri incelendi. Hukuki süreç başlatılacak.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği" iddialarının, yürütülen soruşturma kapsamında gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, okulda bulunan güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, öğretmen ile öğrencinin sınıfta baş başa kalmadığı tespit edildi. Ayrıca çocuğun Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) verdiği beyanlarda da, annenin iddia ettiği şekilde öğretmenin böyle bir eylemde bulunmadığı ortaya konuldu. Tanık ifadelerinin de bu durumu doğruladığı öğrenildi.

Öte yandan, Polatlı'daki öğretmenleri ve eğitim kurumlarını zan altında bırakan iddialarla ilgili olarak hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz

TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama

Galatasaray için resmi açıklama
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı