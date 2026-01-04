Polatlı'daki taciz iddiaları asılsız çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği" iddialarının, yürütülen soruşturma kapsamında gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, okulda bulunan güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, öğretmen ile öğrencinin sınıfta baş başa kalmadığı tespit edildi. Ayrıca çocuğun Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) verdiği beyanlarda da, annenin iddia ettiği şekilde öğretmenin böyle bir eylemde bulunmadığı ortaya konuldu. Tanık ifadelerinin de bu durumu doğruladığı öğrenildi.

Öte yandan, Polatlı'daki öğretmenleri ve eğitim kurumlarını zan altında bırakan iddialarla ilgili olarak hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi. - ANKARA