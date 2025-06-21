Polatlı'da Gaz Sızıntısı: 5 İşçi Zehirlendi, 2'si Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir lityum fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 5 işçi zehirlendi. İki işçi yaşamını yitirirken, 3 işçi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak isteyen 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fabrika'da borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi. Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.

Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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