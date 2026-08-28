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Polatlı'da Ambulans-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Polatlı'da Ambulans-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Yunak yolu Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenimehmetli Mahallesi'nde yem makinesine kapılan bir kişi için acil müdahaleye giden ambulans, Mevlana Caddesi üzerinde seyir halindeyken Milli Egemenlik Caddesi üzerinden çıkan otomobille çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan 3 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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