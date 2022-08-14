- Plastik yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçeleri Üçyol mevkiinde plastik yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle İpekyol'unda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ve Derik ilçeleri Üçyol mevkiinde İpekyolu üzerinde plastik yüklü 21 ACL 658 plakalı tırın dorsesinde henüz nedeni belirlenmeyen yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı dorseden ayırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine intikal edinceye kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılınca metrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tırın dorsesinde maddi hasar meydan geldi.