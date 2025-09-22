Haberler

Plakasız ve Kasksız Motosikletle Tehlikeli Gösteri

Plakasız ve Kasksız Motosikletle Tehlikeli Gösteri
Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, plakasız ve kasksız motosiklet sürücüsü yaptığı tehlikeli gösteriyle hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde plakasız ve kasksız motosiklet sürücüsü trafikte yaptığı tehlikeli gösteriyle hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı.

Erbaa ilçesi D-100 Karayolu üzerinde plakasız ve kasksız bir motosiklet sürücüsü, yaptığı tehlikeli gösteriyle yürekleri ağza getirdi. Ellerini gidondan tamamen çekip, motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücü hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. O anlar D-100 Karayolu'nda seyreden vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün hiçbir koruyucu ekipman kullanmadığı, motosikletin plakasız olduğu ve kontrolsüz bir şekilde motosiklet üzerinde yatarak yol aldığı açıkça görülüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
