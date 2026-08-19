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Uzunköprü'de Plakasız Motosiklet ve Ehliyetsiz Sürücüye 86 Bin TL Ceza

Uzunköprü'de Plakasız Motosiklet ve Ehliyetsiz Sürücüye 86 Bin TL Ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan denetimde, plakasız motosiklet kullanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Ş.Ç.'ye 86 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ve sürücü, yasal işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Motosikletli Yunus Timlerince yapılan denetimde, plakasız motosiklet kullanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 86 bin lira idari para cezası uygulandı.

Uzunköprü ilçesinde görevli Yunus Timleri, M. Fevzi Çakmak Mahallesi Mahmutaralığı Aralığı Sokak'ta plakasız motosikletle seyir halinde olan sürücüyü durdurarak inceleme yaptı. Yapılan kontrolde motosikletin plakasının bulunmadığı, sürücü Ş.Ç.'nin ise ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Sürücü ve motosiklet gerekli yasal işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirken, trafik ekipleri tarafından sürücüye 86 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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