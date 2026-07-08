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Plakasız lüks aracıyla drift atan maganda kameraya yansıdı

Plakasız lüks aracıyla drift atan maganda kameraya yansıdı
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İstanbul Güngören'de plakasız lüks aracıyla drift atan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye 170 bin 246 lira idari para cezası kesildi, adli işlem başlatıldı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde plakasız lüks aracıyla drift atan sürücüye toplamda 170 bin lira idari para cezası kesildi.

Güngören ilçesinde gece saatlerinde C.D. isimli sürücünün plakasız lüks aracıyla yaptığı drifti sosyal medyada paylaşmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye ekipleri harekete geçti. Ekipler, çalışmalar sonucunda C.D. isimli sürücüyü kısa sürede tespit ederek yakaladı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen sürücüye 'trafik kural ihlallerini özendiren veya öven görüntü ve içeriklerin sosyal medya hesabında paylaşılması', 'öngörülen sayıda plaka takmamak', 'araçlarda izinsiz yazı-işaret sembol-resim- bulundurma' ve 'drift atmak' suçlarından toplamda 170 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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