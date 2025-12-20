Haberler

Plakası kapalı gezen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü bekçilere yakalandı

Plakası kapalı gezen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü bekçilere yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da yaya devriye görevlilerinin durdurduğu plakası kapalı vaziyetteki motosikletin sürücüsü ehliyetsiz çıktı.

Tekirdağ Çorlu'da yaya devriye görevlilerinin durdurduğu plakası kapalı vaziyetteki motosikletin sürücüsü ehliyetsiz çıktı. Sürücü ve motosiklet sahibine ceza yağdı.

Çorlu ilçesinde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta yaya devriye görevini yürüten Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçi görevlileri, egzozdan gürültü çıkaran bir motosikletliyi durdurdu.

Trafik polisinin olay yerine intikal etmesi üzerine motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Sürücü C.T.'ye ehliyetsizlikten, plakası kapalı motosikletle gezmekten ve gürültü çıkaran egzoz nedeniyle 24 bin 653 lira para cezası, ayrıca motosiklet sahibine de 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Trafik ekipleri, cezaların tatbik edilmesinin ardından sürücülerin trafik kurallarına riayet etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu

Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
title