Gaziantep'te Plakada Harf Değiştiren Sürücüye 140 Bin TL Ceza
Gaziantep'te TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde jandarma ekipleri, plakasındaki 'L' harfini bantla 'U' harfine çeviren bir otomobil sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 140 bin TL cezai işlem uygulanırken, araç 30 gün trafikten men edildi.
Gaziantep'te bant ile plakada harf değişikliği yaparak trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit etti. Durdurulan otomobilde yapılan incelemede plakadaki 'L' harfinin 'U' harfine dönüştürüldüğü belirlendi.
Plakasını değiştirerek trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.