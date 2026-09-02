Gaziantep'te Plakada Harf Değiştiren Sürücüye 140 Bin TL Ceza

Gaziantep'te bant ile plakada harf değişikliği yaparak trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit etti. Durdurulan otomobilde yapılan incelemede plakadaki 'L' harfinin 'U' harfine dönüştürüldüğü belirlendi.

Plakasını değiştirerek trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı