Son dakika haberi | Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da "Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da "Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa