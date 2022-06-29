Son dakika haberi | Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu başlatıldı Son dakika haberleri: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da "Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da "Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Hani PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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