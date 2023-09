PKK'nın 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişiyi katlettiği saldırı unutulmuyor

Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 36 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör, katliamın yaşandığı eve her ölüm yıl dönümünde Türk bayrağı asıyor.

Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde 21 Eylül 1987 yılında bölücü terör örgütü Pkk'lıların saldırısında Güngör ailesinin yaşadığı evde Rıfat Güngör (80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör (2) ile hamile olan Narinç Güngör (33) ve Emine Güngör (19) karnında bebekleri ile şehit edildi. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu.

Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden Güneyce köyüne gelerek evden geriye kalan yıkık enkaza Türk bayrağı asıyor. Saldırının yaşandığı gün köyde olmadığını belirten Şehmuz Güngör, "1987 tarihinde biz bu köyde ikamet ediyorken, bir grup terörist tarafından baskın düzenlendi. 12 kişiyi şehit ettiler. Bunların içinde 2 tane hamile kadın vardı, çoluk çocuk demeden bizi yok etiler. Kimse bunlara güvenmesin, inanmasın, bu örgütten kimseye dost olamaz. Bunların amacı milleti yok etmektir. Bu terör her kesin düşmanıdır. Tek kişinin düşmanı değildir, bu ülkenin düşmanıdır. Bu milletin düşmanıdır. Bu yüzden kimse inanmasın. Biz, her sene buraya gelip anma törenimizi yapıyoruz" dedi.

Şırnak Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, 21 Eylül gecesi 8 yaşında olduğunu, saldırı esnasında 500 metre ileride bulunan evlerinde olduklarını dile getirdi.

3 yılda 51 saldırı, 351 kişi öldü

Amcasının saldırı gecesinde canlı şekilde evin içine atıldığını belirten Güngör, "Suçu neydi? Suçu, devletini, bayrağını sevdiği içindi. Devletin yanında olduğu içindi. Terör örgütü 1987 ile 1990 yılları arasında bölgemizde 51 katliam yaptılar. Bu katliamlarda da 351 masum insan katlettiler. Halkı sindirebilmek, insanı yanına çekebilmek için bu tür katliamları yaptılar. Belli başlı ailelerde katliam yaptılar. Bizde bu katliamlardan nasibimiz aldık. Çoluk çocuk, yaşlı kadın denmeden, hamile kadınlar dahil, toplamda 12 kişiyi katlettiler" diye konuştu.

"Bu ülkenin bir çakıl taşı PKK terör örgütüne verilemez, vermeyeceğiz"

PKK'nın terör örgütü olduğunu, Kürtlerin düşmanı olduğunu ifade eden Güngör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkın düşmanıdır, asla ve asla bölge insanının temsilcisi olamayacak, olamaz. Kürt adı altında bu tür katliamları yapıyorlar. Fakat Kürtlük ile alakaları yok bu insanların. Tamamen emperyalistlerin taşeronluğunu yaptıkları apaçık ortadadır. Çünkü dili olmayan, daha konuşamayan bir bebeğin suçu ölüm olmamalıdır. Hiçbir dinde, savaşta, çocuklar katledilemez. Fakat bu caniler, hiçbir şeyden anlamazlar. Gerçek yüzlerini burada belli ettiler. Bunu her kes iyi bilmelidir ki, asla ve asla bu ülkenin bir çakıl taşı PKK terör örgütüne verilemez, vermeyeceğiz."

Program, Mevlid-i Şerif okutulmasıyla son buldu. - ŞIRNAK