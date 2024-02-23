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PKK/KCK'nın sözde sorumlusundan Avrupa'ya kaçma girişimi

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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı. MİT'in operasyonuyla adalete teslim edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza attı. MİT'in hassas çalışmaları sonucu Avrupa'ya kaçma girişiminde bulunan terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi. Adım adım izlenen 'Mazlum Mardin' kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı.

Yakalanarak Türkiye'ye getirilen Murat Kızıl, adalete teslim edildi.

2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Murat Kızıl Mardin PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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