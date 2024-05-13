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PKK'nın sözde konsey yöneticilerinden Sedat Aksu öldürüldü

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PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT tarafından adım adım izlenerek takibe alındı. Terörist, Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ve Milli İstihbarat Teşkilatı, yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlar ile terör örgütlerinin hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmeye devam ediyor. PKK terör örgütünün kırsal kadrosunda 1998 yılından bu yan faaliyet gösteren Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA SALDIRIDA YER ALDI

2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda yer alan terörist, 2009'da Irak/Kandil'de örgüt mensuplarına eğitim verdi. 2014'te Irak/Gara'da HPG konseyinde görevlendirilen terörist Sedat Aksu, 2016'da Suriye'ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı. Son olarak Irak'ta HPG Konseyi içinde sözde yönetici düzeyinde faaliyet gösteren terörist, MİT'in hedef listesindeydi.

EYLEM TALİMATLARINI BİZZAT KENDİSİ VERDİ

2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat veren teröristin yerinin belirlenmesi için MİT saha ajanlarını görevlendirdi. Adım adım izlenen örgüt yöneticisinin örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit harekât bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını belirlendi.

MİT OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, Irak Gara'da terörist Sedat Aksu'yu nefes kesen bir takip sonrasında beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Üst düzey yöneticinin etkisiz hale getirildiğini bir süre gizleyen örgüt daha sonra Aksu'nun etkisiz hale getirildiğini duyurmak zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

İbrahim Coşkun:

Ateşi bol olsun

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BAŞKOMSER ZEKİ:

Artık "ALDIĞINIZ NEFESİN SAYISINI BİLİYORUZ ve KONTROLÜMÜZDE" Ne zaman ki belirlediğimiz sayıya ulaştı işte o zaman "NEFESİNİZİ KESİYORUZ" Ona göre nefeslerinizi tasarruflu kullanınız...Benden söylemesi....

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