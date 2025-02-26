PKK/KCK Gençlik Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 14 Gözaltı

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması içerisinde İstanbul'da faaliyet gösteren şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması içerisinde, İstanbul'da faaliyet gösteren şüphelilere yönelik Şubat ayı içerisinde belirli günlerde duvarlara yazı yazma, pankart asma, korsan gösteri yürüyüşleri yapma gibi faaliyetlere katıldığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

14 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyon neticesinde, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan ve firari konumda olduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - İSTANBUL