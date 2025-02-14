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MİT'ten opererasyon: PKK'lı Medeni Altundere yakalandı

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MİT ve İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği ortak operasyonla, terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Fransa yapılanmasında yer aldığı belirtilen Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı.

Uzun süredir MİT'in takibi altında olan terörist Medeni Altundere'nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Altundere'nin Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

İSTANBUL'DA YAKALANIP TUTUKLANDI

İstanbul'da olduğu tespit edilen Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT'ten opererasyon: PKK'lı Medeni Altundere yakalandı

MİT'ten opererasyon: PKK'lı Medeni Altundere yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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