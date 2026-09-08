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Piyasa değeri 50 milyon TL: Kaçak 20 binden fazla kıyafet ele geçirildi

Piyasa değeri 50 milyon TL: Kaçak 20 binden fazla kıyafet ele geçirildi
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Mersin’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli marka ve modellere ait piyasa değeri 50 milyon lira olan 20 bin 638 adet kaçak kıyafet ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli marka ve modellere ait piyasa değeri 50 milyon lira olan 20 bin 638 adet kaçak kıyafet ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık, mali ve organize olaylarının ortaya çıkarılması maksadıyla çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin giyim malzemesi kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Düzenlenen baskında yakalanan şüphelilerin işyeri, depo ve araçlarında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan çeşitli markalarda 15 bin 357 adet tişört, 963 adet eşofman, 16 adet hırka, bin 835 adet iç çamaşırı, 123 adet pantolon, 834 adet şort, 196 adet gömlek, bin 4 çift çorap, 255 adet polar, 54 adet kazak olmak üzere toplam 20 bin 638 adet giyim malzemesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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