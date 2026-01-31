Haberler

Pınarhisar'da durgun sulardan geçiş eğitimi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' ile birliklerin su engellerini aşma kabiliyetleri artırıldı. Zorlu hava koşullarında yapılan tatbikatta zırhlı araçlar ve askeri personel, yüzer köprüler ve özel geçiş sistemleri ile durgun suyu geçti.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bulunan Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitimde, birliklerin su engellerini aşma kabiliyetlerinin artırılması amaçlandı. Zorlu hava ve arazi şartlarında yapılan tatbikatta, zırhlı araçlar ve askeri personel, kurulan yüzer köprüler ve özel geçiş sistemleriyle durgun su hattını başarıyla geçti.

Eğitimde birliklerin sevk ve idaresi, araçların su üzerindeki hareket kabiliyeti ile personelin koordinasyonu test edildi. Senaryo gereği gerçekleştirilen faaliyetlerin planlandığı şekilde tamamlandığı öğrenildi.

Yetkililer, benzer eğitimlerin birliklerin harekat kabiliyetini artırmak amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
