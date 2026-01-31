Pınarhisar'da durgun sulardan geçiş eğitimi gerçekleştirildi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bulunan Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitimde, birliklerin su engellerini aşma kabiliyetlerinin artırılması amaçlandı. Zorlu hava ve arazi şartlarında yapılan tatbikatta, zırhlı araçlar ve askeri personel, kurulan yüzer köprüler ve özel geçiş sistemleriyle durgun su hattını başarıyla geçti.

Eğitimde birliklerin sevk ve idaresi, araçların su üzerindeki hareket kabiliyeti ile personelin koordinasyonu test edildi. Senaryo gereği gerçekleştirilen faaliyetlerin planlandığı şekilde tamamlandığı öğrenildi.

Yetkililer, benzer eğitimlerin birliklerin harekat kabiliyetini artırmak amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. - KIRKLARELİ