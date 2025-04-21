Pınar Zorlu'nun Katili Gürhan Üzer Hayatını Kaybetti, Dava Düştü

Eski eşi Pınar Zorlu'yu üzerine benzin dökerek canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmekle yargılanan Gürhan Üzer, ikinci duruşma öncesi pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Mahkeme davanın düşmesine karar verirken, Zorlu ailesi sanığın cenazesinin Antalya'ya defnedilmesini engelledi. Avukat Tuğba Kaya, duruşmada "Ateşi bol olsun" diyerek benzin satışına ilişkin suç duyurusu talebinde bulundu.

Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Pınar Zorlu'nun ölümüne ilişkin dava, sanığın hayatını kaybetmesiyle sona erdi. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmesi planlanan ikinci duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Gürhan Üzer'in ölümü nedeniyle ceza yargılamasının düştüğünü açıkladı.

Gürhan Üzer'in, Şubat ayından bu yana Antalya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü, 4. evreye ulaşan hastalığı nedeniyle organ yetmezliği yaşadığı ve uzun süredir yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 21 Nisan'da yapılması planlanan duruşmadan iki gün önce yaşamını yitiren Üzer'in cenazesine ailesi sahip çıkmadı. Zorlu ailesi, cenazenin Antalya'ya defnedilmesini istemediklerini belirterek gerekli girişimlerde bulundu. Gürhan Üzer'in cenazesi, ailesinin de talep etmemesi üzerine memleketi İstanbul'a gönderildi.

"Ateşi bol olsun"

Duruşmada söz alan Pınar Zorlu'nun avukatı Tuğba Kaya, "Ateşi bol olsun, taleplerimizi tekrar ediyoruz. Harici benzin satışı yapan yer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz" dedi. Mahkeme heyeti ise, Gürhan Üzer'in ölümünü gerekçe göstererek davanın düşmesine karar verdi. Avukat Kaya'nın suç duyurusu talebi reddedilirken, mahkeme heyeti bu konuda ayrı bir dava açılması gerektiğini ifade etti. - ANTALYA