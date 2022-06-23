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Piknik heyecanı 3 bin liradan etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Piknik heyecanı 3 bin liradan etti

Gaziantep'te pikniğe gitmek için hazırlık yapan bir aile pikniğe gideceği sırada yaklaşık 3 bin lirasından oldu.

Gaziantep'te pikniğe gitmek için hazırlık yapan bir aile pikniğe gideceği sırada yaklaşık 3 bin lirasından oldu. Piknik hazırlığı yapıldığı sırada kapının önüne konulan bebek pusetindeki içinde 150 Euro ile 300 TL olan poşetin güpegündüz sokak ortasında çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi'nde 3 gün önce öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre pikniğe gitmek için hazırlık yapan aile, bebek pusetini kapının önüne koydu. O sırada sokaktan geçen gencin dikkatini pusetin üzerindeki poşet çekti. Yürüdüğü esnada duraklayarak poşetin içine bakan genç, içinde 150 Euro ile 300 TL olan poşeti alarak kayıplara karıştı. Puset üzerindeki poşetin kaybolduğunu fark eden pusetin sahibi, güvenlik kamera görüntülerini izleyince büyük şok yaşadı. İçinde yaklaşık 3 bin TL olan poşetin çalındığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin F.İ. olduğunu belirleyen polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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