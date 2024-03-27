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Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı

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Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 ZGY 59 plakalı otomobil ile E.K. hakimiyetindeki 41 TK 836 plakalı Nissan marka pikap çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki G.K. isimli kadın hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen G.K., ambulansla hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Caddesi Kocaeli Nissan Gebze Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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