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Kozan'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kozan'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet pikabın altına girerken savrulan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı ile Bilge Sokak kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan C. yönetimindeki 02 KA 522 plakalı pikap, Turgut Özal Bulvarı'ndan Bilge Sokak'a dönüş yaptığı sırada Ali S. idaresindeki 01 ASB 637 plakalı motosikletle çarpıştı.Motosiklet pikabın altına girerken çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Ali S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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