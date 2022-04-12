Marketteki peynirleri tam montuna sakladığı sırada çalışana yakalandı - Haberler

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Marketteki peynirleri tam montuna sakladığı sırada çalışana yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'daki bir markete giren şahıs, şarküteri reyonuna yöneldi. Reyondaki peynirlerden birkaçını alıp montuna saklayan şahıs, tam bu sırada market çalışanına yakalandı. Peynirleri geri bırakan şahıs, marketten ayrıldı.

Çankaya ilçesi Kızılay semtinde bulunan bir markette bir kişi raflardan aldığı peynirleri montunun içine soktu. Bu sırada market çalışanı olayı fark ederek şahsı uyardı. Şahıs peynirleri yerine bıraktıktan sonra marketten ayrıldı. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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