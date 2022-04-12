Marketteki peynirleri tam montuna sakladığı sırada çalışana yakalandı

Çankaya ilçesi Kızılay semtinde bulunan bir markette bir kişi raflardan aldığı peynirleri montunun içine soktu. Bu sırada market çalışanı olayı fark ederek şahsı uyardı. Şahıs peynirleri yerine bıraktıktan sonra marketten ayrıldı. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.